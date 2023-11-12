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دموع كارلا حداد خلال حلقة The Stage حديث الجمهور... وهذا سببها! (فيديو)
فنّ
2023-11-12 | 11:22
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دموع كارلا حداد خلال حلقة The Stage حديث الجمهور... وهذا سببها! (فيديو)
دموع كارلا حداد خلال حلقة The Stage حديث الجمهور... وهذا سببها! (فيديو)
تأثرت مقدمة البرامج كارلا حداد، خلال استضافتها لليدي مادون في حلقة The Stage، بعلاقتها القوية بابنتها Mode.
وظهرت دموع كارلا التي حاولت أن تحبسها، بعد أن أشادت الفنانة وابنتها باهتمام كارلا الكبير بابنتها ليا.
وتمنت الليدي مادونا أن تكون علاقة كارلا بليا مشابهة لعلاقتها بابنتها Mode.
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