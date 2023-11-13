مغرّد حاول إهانة نانسي عجرم... وأحلام الشامسي تتدخّل وتدافع عنها بقوّة!

اسمح لي غنت بسلطنه عظيمه وابهرت الجميع بأحساسها وكانت قمه من الروعه وتميزت ولو تسأل كل الفنانين راح يوافقوني الرأي نانسي كانت راااااائعه واطربت وسلطنت وسلطنتنا تحيه عظيمه لها #انزلوا_الناس_منازلها #نانسي_روائع_بليغ_حمدي #نانسي_عجرم وياليت تعمل اعمال لها مكبلهه لتمتع جمهورها… https://t.co/eErbFgxzXp
— A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) November 12, 2023
اسمح لي غنت بسلطنه عظيمه وابهرت الجميع بأحساسها وكانت قمه من الروعه وتميزت ولو تسأل كل الفنانين راح يوافقوني الرأي نانسي كانت راااااائعه واطربت وسلطنت وسلطنتنا تحيه عظيمه لها #انزلوا_الناس_منازلها #نانسي_روائع_بليغ_حمدي #نانسي_عجرم وياليت تعمل اعمال لها مكبلهه لتمتع جمهورها… https://t.co/eErbFgxzXp