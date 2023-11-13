مغرّد حاول إهانة نانسي عجرم... وأحلام الشامسي تتدخّل وتدافع عنها بقوّة!

مغرّد حاول إهانة نانسي عجرم... وأحلام الشامسي تتدخّل وتدافع عنها بقوّة!

حاول أحد المغرّدين إهانة النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم في تغريدةٍ كتب فيها "ما عارف ليش المدح المبالغ وقت نانسي عجرم غنت مستنياك من يومين، ما هي صرلها من عمرها 10 سنين بتتدرب ع هالاغنية وعلقت ع ربها، اي لو انا صرلي 30 سنة بتدرب عليه كنت ابدعت فيها. بلا جلاقة".

وسرعان ما تدخّلت الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي ودافعت عن زميلتها نانسي عجرم بالردّ على المغرّد قائلةً "اسمح لي غنت بسلطنة عظيمة وأبهرت الجميع بإحساسها وكانت قمة من الروعة وتميّزت، ولو تسأل كل الفنانين رح يوافقوني الرأي".

وأردفت أحلام قائلةً "نانسي كانت رائعة وأطربت وسلطنت وسلطنتنا، تحية عظيمة لها ويا ليت تعمل اعمال لها مكبلهه لتمتع جمهورها. غنت لايف وكأنها في الاستديو ولا غلطة".