"مواجهة تشبه الانتحار"... كواليس لقاء باسم يوسف مع بيرس مورغان!

"مواجهة تشبه الانتحار"... كواليس لقاء باسم يوسف مع بيرس مورغان!

حلّ الإعلامي المصري باسم يوسف ضيفاً على المساحة الحوارية "أدب وحوار" مع أنس بوخش ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتحدّث عن اللقاء الشهير مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

"عندما كلّمني معد البرنامج في البداية، شعرتُ أن هذه المواجهة تشبه الانتحار، فاعتذرت مرتين"، يقول باسم يوسف في الجلسة الحواريّة.

ويتابع "قرّرت أن أتطّلع على البرنامج، فاستفزّني ما كان يُقدم من تشويه للحقائق، ووافقت على الظهور عند دعوتي للمرة الثالثة. كوّنت ثلاثة فرق لجمع المعلومات من الباحثيين الأكاديميين كوني سأظهر لأشرح قضيّة مفهومة بشكل خاطئ في الغرب، وهذا ما حصل".