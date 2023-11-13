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فنان وراء شائعة إصابتها بالسيدا وشفيت من السرطان بأعجوبة.. تصريحات جريئة لمادونا في The Stage

فنّ
2023-11-13 | 05:16
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فنان وراء شائعة إصابتها بالسيدا وشفيت من السرطان بأعجوبة.. تصريحات جريئة لمادونا في The Stage
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فنان وراء شائعة إصابتها بالسيدا وشفيت من السرطان بأعجوبة.. تصريحات جريئة لمادونا في The Stage

فنان وراء شائعة إصابتها بالسيدا وشفيت من السرطان بأعجوبة.. تصريحات جريئة لمادونا في The Stage

لا تزال تصريحات الليدي مادونا في برنامج The Stage المسرح مع الإعلاميّة كارلا حداد عبر شاشة الـ LBCI حديث روّاد الانترنت. 
 
وكانت الليدي مادونا قد أدلت بمجموعة تصريحات جريئة في الحلقة الّتي بّثت مساء الجمعة، واخترنا لكم أبرز ثلاثة تصريحات. 
 
في التفاصيل، كشفت الليدي مادونا أن سبب من أسباب عدم تقديمها أعمال فنية جديدة في الفترة الأخيرة هو الاعتناء بوالدتها المريضة، وقالت بتأثّر شديد "نسيت إسمي مع إمي... بفكّر انّي أنا البنت اللي بدّها تقعد حدّ إمها وتغمرها وتشوف شو بدها". 
 
واعتبرت مادونا أن بعض الشائعات تؤذي النجم وقد تبعده عن الوسط الفنّي، كاشفةً أن اقسى شائعة طالتها هي شائعة إصابتها بالسيدا، وكان أحد الفنانين الّذين دعمتهم وراءها. 
 
أمّا التصريح الثالث الّذي لاقى تفاعلاً كبيراً لدى الجمهور فهو مرحلة الشفاء من مرض السرطان بأعجوبة، وسردت تفاصيل رفضها الخضوع للعلاج الكيميائي وأبقت خبر مرضها سرّاً وهي اليوم بصحة جيّدة بعناية الهية. 
 
لمشاهدة حلقة The Stageمع الليدي مادونا، اضغط هنا

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