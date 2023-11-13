الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ريهانا تصدم الجمهور بشعرها الجديد... إليكم "اللوك الجديد" (صور)

فنّ
2023-11-13 | 12:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ريهانا تصدم الجمهور بشعرها الجديد... إليكم &quot;اللوك الجديد&quot; (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ريهانا تصدم الجمهور بشعرها الجديد... إليكم "اللوك الجديد" (صور)

ظهرت النجمة الأميركية ريهانا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بتصفيفة شعر جديدة ومشرقة، الأمر الّذي أثار ضجة كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
 
وأحدثت ريهانا، البالغة من العمر 35 عامًا، صدمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت صورة حديثة لها بالشعر الأشقر التقطها المصورين في موقع X، المعروف سابقًا "بتويتر".
 
وتم رصد المغنية الحائزة على جوائز عالمية في ملابس من نوع "ستريت ستايل"، والتي تضمنت سروال الجينز مع "هودي" باللون الرمادي، وحذاء من جلد الثعبان.
 
كما ارتدت ريهانا، وهي أم لطفلين، معطفاً باللون الفاتح ساهم في إبراز لون شعرها المصبوغ بالأشقر الذهبي.
 
وأبدى معجبو نجمة البوب إعجابهم "باللوك الجديد"، إذ تذكر عدداً منهم أنها اعتادت لوك الشعر الأشقر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
 
وغرّد أحد المعجبين على الصور بالقول: "سواء كان اللون أحمر، أو أسود، أو أشقر، فهي تبقى ملكة التجديد والمذهلة إلى الأبد".
 
وأضاف آخر: "يا إلهي... إنها تبدو رائعة".
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

ريهانا

نجمة

بوب

موسيقى

لوك جديد

تسريحة شعر

لون أشقر

جمهور

صدمة.

LBCI التالي
بداية مخيبة لفيلم "ذي مارفلز" رغم تصدره شباك التذاكر في الصالات الأميركية
"لست جاهزة لمواجهة نادين الطفلة وهذا أول مبلغ تقاضيته في أول عمل لي"... نادين الراسي: طلاق صحي ولا زواج مريض!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:50

البوب الكوري يغزو كوبا موطن موسيقى السالسا

LBCI
فنّ
2023-11-10

ظهرت متألّمة على فراش المرض.. نجمة مصريّة في المستشفى وتقلق جمهورها

LBCI
رياضة
2023-08-18

سقط عن صهوة جواد ودخل في غيبوبة... حارس سان جرمان يخرج من المستشفى ورسالة مؤثرة لجمهوره! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
08:30

ملف التمديد لقائد الجيش بين بري والجمهورية القوية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:16

فنان وراء شائعة إصابتها بالسيدا وشفيت من السرطان بأعجوبة.. تصريحات جريئة لمادونا في The Stage

LBCI
فنّ
05:09

"مواجهة تشبه الانتحار"... كواليس لقاء باسم يوسف مع بيرس مورغان!

LBCI
فنّ
05:00

النجمة الاميركية رابينوي تنهي مسيرتها بالخسارة والاصابة

LBCI
فنّ
04:52

كارلا حداد في أحدث ظهور مع طوني أبو جودة... ما السبب؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:52

كارلا حداد في أحدث ظهور مع طوني أبو جودة... ما السبب؟

LBCI
آخر الأخبار
08:52

ملك الأردن: نرفض أي تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

LBCI
منوعات
02:16

كانت بطريقها إلى الولادة ولكن ما حصل مأساوي... "ودّعناهم على أمل أن يعودوا مع شخص جديد وانتهى الأمر برحيل 3 منهم!"

LBCI
اسرار
23:25

أسرار الصحف 13-11-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:30

ملف التمديد لقائد الجيش بين بري والجمهورية القوية

LBCI
أخبار لبنان
08:09

لقاء بين باسيل وتيمور جنبلاط... اتفاق على تعزيز العلاقة بين التيار والاشتراكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

آخر التطورات الميدانية جنوبا

LBCI
أخبار لبنان
04:29

ماذا قال غسان حاصباني للـLBCI عن لقاء قوى المعارضة وميقاتي أمس؟

LBCI
أخبار دولية
14:02

لماذا تسليم مصر ملف غزة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

للمرة الاولى... لبنان يحضر منتخب دون الـ ١٢ والـ ١٤ سنة في كرة السلة

LBCI
أخبار دولية
13:52

حمدان: غزة لن يحكمها إلّا أهلها ولا سلطة سياسية أو أمنية

LBCI
أخبار لبنان
13:44

وفد من نواب المعارضة التقى ميقاتي: لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لو شو ما صار ... الحياة حلوة بلبنان وبعيون اللبنانين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:37

غانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال جاء يومكم

LBCI
خبر عاجل
07:08

غارة اسرائيلية على منزل في عيناتا ادت الى استشهاد شخص وجرح آخر من المدنيين صودف مرورهما بسياراتهما لحظة وقوع الغارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟

LBCI
صحف اليوم
23:32

32 طائرة عسكرية حطّت في مطار بيروت وقاعدة حامات منذ بدء العدوان على غزة (الأخبار)

LBCI
منوعات
14:02

"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
04:13

كارول سماحة تصدم الجمهور بوجهها في صورها الجديدة... "لم نستطع التعرّف عليها"

LBCI
آخر الأخبار
16:53

أكسيوس عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان

LBCI
خبر عاجل
02:32

قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف بلدة الجبين وسقوط 6 قذائف على اطراف بلدة عيتا الشعب من الجهة الجنوبية والغربية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More