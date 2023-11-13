ريهانا تصدم الجمهور بشعرها الجديد... إليكم "اللوك الجديد" (صور)

ظهرت النجمة الأميركية ريهانا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بتصفيفة شعر جديدة ومشرقة، الأمر الّذي أثار ضجة كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأحدثت ريهانا، البالغة من العمر 35 عامًا، صدمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت صورة حديثة لها بالشعر الأشقر التقطها المصورين في موقع X، المعروف سابقًا "بتويتر".

وتم رصد المغنية الحائزة على جوائز عالمية في ملابس من نوع "ستريت ستايل"، والتي تضمنت سروال الجينز مع "هودي" باللون الرمادي، وحذاء من جلد الثعبان.

كما ارتدت ريهانا، وهي أم لطفلين، معطفاً باللون الفاتح ساهم في إبراز لون شعرها المصبوغ بالأشقر الذهبي.

وأبدى معجبو نجمة البوب إعجابهم "باللوك الجديد"، إذ تذكر عدداً منهم أنها اعتادت لوك الشعر الأشقر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وغرّد أحد المعجبين على الصور بالقول: "سواء كان اللون أحمر، أو أسود، أو أشقر، فهي تبقى ملكة التجديد والمذهلة إلى الأبد".

وأضاف آخر: "يا إلهي... إنها تبدو رائعة".