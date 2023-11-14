صور مُسرّبة من الاحتفال.. مايا دياب تحتفل سرّاً بعيد ميلادها (صور)

صور مُسرّبة من الاحتفال.. مايا دياب تحتفل سرّاً بعيد ميلادها (صور)

بعيداً عن منصّات التواصل الاجتماعي واحتراماً لما يحدث في غزة، امتنعت الفنانة اللبنانيّة مايا دياب عن نشر صورٍ من حفل عيد ميلادها الّذي أقيم في العاصمة اللبنانيّة بيروت.

ورغم سريّة الإحتفال تحاشياً لتعرّضها للانتقادات اللاذعة عبر السوشيال ميديا، إلا أن بعض أصدقاء مايا دياب قد نشروا صورهم من حفل عيد الميلاد عبر حساباتهم ولم يعد الاحتفال سرّياً.