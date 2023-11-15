عائلة عبد الحليم حافظ تقاضي عائلة سعاد حسني... هل تزوّج العندليب من السندريلا أم لا؟!

عائلة عبد الحليم حافظ تقاضي عائلة سعاد حسني... هل تزوّج العندليب من السندريلا أم لا؟!

أعلن محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أن عائلة العندليب الأسمر قرّرت أن تقاضي قانونياً عائلة الفنانة الراحلة سعاد حسني، بعد نشرها لشائعة زواج السندريلا من العندليب.

وفي التفاصيل، صرّحت جيهان عبد المنعم، شقيقة سعاد حسني، أن السندريلا وعبد الحليم حافظ تزوّجا لمدّة 6 سنوات ونصف، وأضافت "كان يجي عندنا البيت، ويجيبلنا شوكولاتة وكان بيحسسنا إن احنا اولاده، فكان بيعاملنا كأولاده".

بدورها، نفت عائلة عبد الحليم حافظ خبر الزواج جملةً وتفصيلاً، ونقل محمد شبانة رفض الأسرة لما وصفه بـ "الحملة الممنهجة من المعلومات غير الصحيحة التي تستهدف سمعة الفنان الراحل وعائلته"، مؤكّداً اتخاذ إجراء قانوني ضد أشقاء سعاد حسني باعتبارهم مصدر الشائعات.