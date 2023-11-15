دكتور فود يصوّر شروق وهي تنجب طفلهما.. هجوم لاذع يطال الثنائي بعد نشر الفيديو على يوتيوب! (فيديو)

دكتور فود يصوّر شروق وهي تنجب طفلهما.. هجوم لاذع يطال الثنائي بعد نشر الفيديو على يوتيوب! (فيديو)

تحت عنوان "فلوغ ولادة بيبي حنا"، نشرت صانعة المحتوى شروق فيديو كان قد التقطه زوجها دكتور فود وهي تنجب طفلهما الأول حنا.

وفي التفاصيل، يبدأ الفيديو بتواجد شروق في المنزل وهي تضع مساحيق التجميل على وجهها قبل التوجّه الى المستشفى، ليتولّى بعدها دكتور فود مهمة التصوير وتوثيق مراحل ولادة طفلهما.

وما ان نشر الثنائي هذا الفيديو عبر موقع يوتيوب، حتى انطلقت موجة من الهجوم اللاذع على كلّ من شروق ودكتور فود.