معين شريف يزور جنوب لبنان... ويغنّي على بعد أمتار من الحدود: منقاوم للنهاية (فيديو)

الحمدلله الذي أنعم علينا بزيارة جنوبنا الحبيب الصامد للاطمئنان عن صحة الأخ علي مرتضى والتضامن مع محطة الميادين خاصة و الإعلام الحر عامة.#ألإعلام_الحر#الميادين#فلسطين_قضيتي#جنوب_لبنان#رجال_الله#محكمة_التاريخ#سفراء_العودة https://t.co/bLbBsKzKBT
— Moeen Shreif - معين شريف (@moeenshreif) November 14, 2023
الحمدلله الذي أنعم علينا بزيارة جنوبنا الحبيب الصامد للاطمئنان عن صحة الأخ علي مرتضى والتضامن مع محطة الميادين خاصة و الإعلام الحر عامة.#ألإعلام_الحر#الميادين#فلسطين_قضيتي#جنوب_لبنان#رجال_الله#محكمة_التاريخ#سفراء_العودة https://t.co/bLbBsKzKBT