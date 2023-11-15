معين شريف يزور جنوب لبنان... ويغنّي على بعد أمتار من الحدود: منقاوم للنهاية (فيديو)

معين شريف يزور جنوب لبنان... ويغنّي على بعد أمتار من الحدود: منقاوم للنهاية (فيديو)

نشر الصحافي علي مرتضى عبر تطبيق X مقطع فيديو للفنان معين شريف أثناء تواجده في جنوب لبنان وهو يغني "منقاوم للنهاية وللحق منرفع راية"، وعلّق بالقول "معين شريف في زيارة تضامنية مع قناة الميادين ومن على الجبهة "بالقول والفعل" بحسب تعبيره ومن على بعد أمتار عن الحدود يغنّي: لا تفكر انت الجايي.. نحن لعندك جايين".

بدوره، أعاد الفنان معين شريف نشر الفيديو، وغرّد بالقول "الحمدلله الذي أنعم علينا بزيارة جنوبنا الحبيب الصامد للاطمئنان عن صحة الأخ علي مرتضى والتضامن مع محطة الميادين خاصة والإعلام الحر عامة".