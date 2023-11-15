إلى محبّي ستيفاني عطالله وزاف... إليكم موعد زواجهما!

إلى محبّي ستيفاني عطالله وزاف... إليكم موعد زواجهما!

خلال حلولها ضيفةً على برنامج "هذا مكانك" مع هشام الهويش عبر قناة SBC، سُئلت الممثلة اللبنانيّة ستيفاني عطالله عن موعد زواجها من حبيبها الفنان اللبناني زاف.

وزفّت ستيفاني عطالله الخبر السارّ لجميع محبّيها مؤكّدةً أنها ستدخل القفص الذهبي مع زاف في عام 2024.

وعندما سألها هشام "هل موعد الزفاف هو في فترة رأس السنة؟"، أجابت ستيفاني "لا، بعد رأس السنة. زفافنا في عام 2024".