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الشعار البصري لفرقة "رولينغ ستونز" مستوحى من لسان الإلهة الهندية كالي
فنّ
2023-11-15 | 10:25
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الشعار البصري لفرقة "رولينغ ستونز" مستوحى من لسان الإلهة الهندية كالي
الشعار البصري لفرقة "رولينغ ستونز" مستوحى من لسان الإلهة الهندية كالي
قال مغني "رولينغ ستونز" ميك جاغر للصحافة الهندية إن اللسان القرمزي الذي يرمز إلى الفرقة والذي يُعدّ أحد أشهر شعارات فرق الروك في العالم، مستوحى من الإلهة الهندية كالي.
ويَصِف متحف "فيكتوريا أند ألبرت ميوزيوم" البريطاني النسخة الأساسية من الشعار التي يملكها ضمن مجموعاته، بأنها "واحدة من أكثر رموز الروك آند رول في العالم التي يمكن تمييزها فورا".
وقال نجم الروك لصحيفة "تايمز أوف إنديا" في مقابلة نشرت الأربعاء إن الشعار مستلهم من شخصية الإلهة الهندوسية كالي بلسانها الممدود وشفتيها الحمراوين.
وتُعدّ كالي، وهي إلهة زرقاء البشرة بأربع أذرع، تمدّ لساناً أحمر قرمزياً طويلًا، الرمز الهندوسي للتدمير والزمن.
وأوضح جاغر للصحيفة الهندية خلال مقابلة أجريت معه في بومباي: "كان أخي من أوائل الذين سافروا إلى الهند. كان يعطيني بعض الكتب لأقرأها".
وأضاف "في عام 1969، كنت أبحث عن صورة تلفت الأنظار، ووقعت على هذه الصورة للسان كالي بلا جسد، ورأيت أنها قد تكون مصدر إلهام. وابتكر المصمم جون باش هذه النسخة الحداثوية من شعار اللسان".
وحضر ميك جاغر في بومباي فوز إنكلترا على باكستان في كأس العالم للكريكيت السبت.
لكنه لم ينشر مع ذلك صوراً من كأس العالم للكريكيت على شبكات التواصل الاجتماعي، بل اكتفى بصورة لنفسه وهو يقف أمام تمثال كالي.
وأسندت "رولينغ ستونز" إلى الفنان البريطاني جون باش تصميم شعار الفرقة في مقابل نحو 50 جنيهاً إسترلينياً (نحو 60 دولاراً)، بعدما أثارت أعماله إعجاب ميك جاغر. وبعد سنتين، حصل على 200 جنيه إضافية تقديراً لنجاح "لسانه" الشهير.
وفي عام 2008، اشترى متحف "فيكتوريا أند ألبرت ميوزيوم" التصميم ألأساسي منه في مقابل 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 62 ألف دولار).
وولدت "رولينغ ستونز" في لندن عام 1962 وما لبثت أن اصبحت فرقة الروك الأكثر شهرة في العالم.
وخلال الشهر المنصرم، أصدرت "رولينغ ستونز" "Hackney Diamonds" ("هاكني دايمندز") وهو أول ألبوم مسجل لها في الاستوديو يحتوي على أغنيات أصلية منذ ألبوم "إيخ بيغر بانغ" (A Bigger Bang) عهام 2005 ومنذ وفاة عازف الدرامز تشارلي واتس عام 2019.
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