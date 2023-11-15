الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشعار البصري لفرقة "رولينغ ستونز" مستوحى من لسان الإلهة الهندية كالي

فنّ
2023-11-15 | 10:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشعار البصري لفرقة &quot;رولينغ ستونز&quot; مستوحى من لسان الإلهة الهندية كالي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الشعار البصري لفرقة "رولينغ ستونز" مستوحى من لسان الإلهة الهندية كالي

الشعار البصري لفرقة "رولينغ ستونز" مستوحى من لسان الإلهة الهندية كالي

قال مغني "رولينغ ستونز" ميك جاغر للصحافة الهندية إن اللسان القرمزي الذي يرمز إلى الفرقة والذي يُعدّ أحد أشهر شعارات فرق الروك في العالم، مستوحى من الإلهة الهندية كالي.

ويَصِف متحف "فيكتوريا أند ألبرت ميوزيوم" البريطاني النسخة الأساسية من الشعار التي يملكها ضمن مجموعاته، بأنها "واحدة من أكثر رموز الروك آند رول في العالم التي يمكن تمييزها فورا".

وقال نجم الروك لصحيفة "تايمز أوف إنديا" في مقابلة نشرت الأربعاء إن الشعار مستلهم من شخصية الإلهة الهندوسية كالي بلسانها الممدود وشفتيها الحمراوين.

وتُعدّ كالي، وهي إلهة زرقاء البشرة بأربع أذرع، تمدّ لساناً أحمر قرمزياً طويلًا، الرمز الهندوسي للتدمير والزمن.

وأوضح جاغر للصحيفة الهندية خلال مقابلة أجريت معه في بومباي: "كان أخي من أوائل الذين سافروا إلى الهند. كان يعطيني بعض الكتب لأقرأها".

وأضاف "في عام 1969، كنت أبحث عن صورة تلفت الأنظار، ووقعت على هذه الصورة للسان كالي بلا جسد، ورأيت أنها قد تكون مصدر إلهام. وابتكر المصمم جون باش هذه النسخة الحداثوية من شعار اللسان".

وحضر ميك جاغر في بومباي فوز إنكلترا على باكستان في كأس العالم للكريكيت السبت.

لكنه لم ينشر مع ذلك صوراً من كأس العالم للكريكيت على شبكات التواصل الاجتماعي، بل اكتفى بصورة لنفسه وهو يقف أمام تمثال كالي.

وأسندت "رولينغ ستونز" إلى الفنان البريطاني جون باش تصميم شعار الفرقة في مقابل نحو 50 جنيهاً إسترلينياً (نحو 60 دولاراً)، بعدما أثارت أعماله إعجاب ميك جاغر. وبعد سنتين، حصل على 200 جنيه إضافية تقديراً لنجاح "لسانه" الشهير.

وفي عام 2008، اشترى متحف "فيكتوريا أند ألبرت ميوزيوم" التصميم ألأساسي منه في مقابل 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 62 ألف دولار).

وولدت "رولينغ ستونز" في لندن عام 1962 وما لبثت أن اصبحت فرقة الروك الأكثر شهرة في العالم.

وخلال الشهر المنصرم، أصدرت "رولينغ ستونز" "Hackney Diamonds" ("هاكني دايمندز") وهو أول ألبوم مسجل لها في الاستوديو يحتوي على أغنيات أصلية منذ ألبوم "إيخ بيغر بانغ" (A Bigger Bang) عهام 2005 ومنذ وفاة عازف الدرامز تشارلي واتس عام 2019.
 

آخر الأخبار

فنّ

البصري

لفرقة

"رولينغ

ستونز"

مستوحى

الإلهة

الهندية

LBCI التالي
"افرد جناحيك وحلّق بعيداً يا أخي"... بعد أسابيع على رحيله: هكذا ودّع "جوي" صديقه المقرب "تشاندلر"! (صور)
شمس الكويتيّة تثير الجدل بوضعياتها قبالة الأهرامات.. وملابسها أظهرت منحنيات جسدها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-09-07

​في هذا التاريخ... "رولينغ ستونز" تطرح ألبومها الجديد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-02

لسان حال أبناء اقليم الخروب: "بيوتنا مفتوحة لابناء الجنوب"

LBCI
منوعات
2023-10-27

"الأرشيف ليس نوستالجيا"... في اليوم العالمي للتراث السمعي – البصري بيار الضاهر يؤكّد: ابتكار اللحظات المميزة مهمّتنا!

LBCI
منوعات
2023-10-27

"أيها اللبنانيون"... في اليوم العالمي للتراث السمعي البصري: إليكم مجموعة البرامج السياسية التي رافقت الـLBCI في بداياتها!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:31

محمد رمضان يقدّم اعتذاراً رسمياً الى الشعب المغربي.. ما السبب؟

LBCI
فنّ
04:07

ظهرت ببدلة رجاليّة برفقة كايت موس.. ستيفاني عطالله تصدم الجمهور بإطلالتها الذكوريّة (صور)

LBCI
فنّ
04:05

الفكاهي جيمي كيميل يتولّى للمرة الرابعة تقديم حفلة توزيع جوائز الأوسكار

LBCI
فنّ
03:55

تطوّرات قضائيّة جديدة بشأن أغنية "وبطير".. خلافات إليسا وزياد برجي الى الواجهة من جديد!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-11-15

دكتور فود يصوّر شروق وهي تنجب طفلهما.. هجوم لاذع يطال الثنائي بعد نشر الفيديو على يوتيوب! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
14:54

أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": "يا ريت" نصرالله يعمل لزوال إسرائيل وما يقوم به "الحزب" في الجنوب "مش حرزان"

LBCI
موضة وجمال
2023-11-10

فستانها الشفاف كشف ملابسها الداخلية... إطلالة هيلين فلاناغان المثيرة حديث الجمهور! (صور)

LBCI
فنّ
11:18

"ويل سميث مثلي الجنس ورأيته يمارس الجنس مع ممثل آخر"... تصريح صادم لمساعده السابق: كيف علّق سميث؟!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:59

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بحيرة القرعون تحتضر... فأين أصبحت محطات تكرير المياه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لبنان وحلم المونديال مستمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

هكذا استقرت اليوم بورصة التمديد لقائد الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان لم يخرج عن خارطة الأعياد... وهذا العام Christmas is on ice

LBCI
أخبار دولية
13:42

كيف يصف البرغوثي للـLBCI الوضع في مستشفى الشفاء من وجهة نظر قانونية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الكوفية والفدائي... عملان فنيان لللبناني أيمن بعلبكي أرعبا العالم!

LBCI
أخبار دولية
13:25

ما هو المتوقع من لقاء الرئيسين الأميركي والصيني وتأثيره على مجريات الصراع في المنطقة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:53

القاضي عقيقي أصدر حكمًا بالحبس في حق موظفي جمارك لتقاضيهم رشى

LBCI
اخبار البرامج
15:14

بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
02:44

أ.ف.ب: عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبناني

LBCI
موضة وجمال
02:32

مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:22

معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء

LBCI
خبر عاجل
07:57

قصف مدفعي على أطراف حولا والعديسة ومركبا وإلقاء القذائف المدفعية والفوسفورية باتجاه أطراف بلدة كفروشوبا

LBCI
أخبار لبنان
16:23

أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": ما يقوم به "حزب الله" في الجنوب "مش حرزان"... وايران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More