"تارك مرتك وزاتتها بالشارع"... زوجة مايز البياع أصغر منه بـ30 عاماً: كيف قدرت تمثّل عليي؟ (فيديو)

"تارك مرتك وزاتتها بالشارع"... زوجة مايز البياع أصغر منه بـ30 عاماً: كيف قدرت تمثّل عليي؟ (فيديو)

خرجت زوجة الفنان اللبناني مايز البياع عن صمتها، وأطلّت بمقطع فيديو وهي تبكي وتتحدّث عن الظلم الّذي تتعرّض له من قبل الأخير حسب تعبيرها.

وانفعلت زوجة مايز البياع قائلةً في الفيديو الّذي ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "مايز البياع انت أكبر إنسان وسخ عرفتو بحياتي. أنا شايفة ناس مخباية بتيابها، شايفة ناس وسخة، شايفة ناس ما بتقدر النعمة، أزغر منك بـ30 سنة، شايفة ناس ملعبة بتبيّن بالوجه ملاك ومن جوّا شيطانة، بس مش متلك إنت".

وأضافت زوجة مايز البياع مُتسائلةً "قدرت تمثّل عليي وعلى أهلي؟ّ كيف بتتصيد كل كلمة لصالحك بيكون الحق معي فيها؟ كيف بتحاول تشوّه صورتي وتفتري عليي؟".

وختمت بالقول "تارك مرتك وزاتتها بالشارع، تركت بيت أهلي بفضلك إنت! رح احكي للعالم القصة من أولها لآخرها، لأنو هالمرة ما بقى فارقة معي شي. أنا طلبت الطلاق من شهر، وبعدك بتتمقطع فيي لتذلّني برا البيت، لتذلّني برا بيت أهلي".