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محمد رمضان يقدّم اعتذاراً رسمياً الى الشعب المغربي.. ما السبب؟
فنّ
2023-11-16 | 04:31
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محمد رمضان يقدّم اعتذاراً رسمياً الى الشعب المغربي.. ما السبب؟
محمد رمضان يقدّم اعتذاراً رسمياً الى الشعب المغربي.. ما السبب؟
قدّم النجم المصري محمد رمضان اعتذاراً رسمياً الى الشعب المغربي بعد غياب علم المغربي في خريطة القارة الإفريقية أثناء حفله ضمن فعاليات المعرض الإفريقي IATF.
وأوضح الفنان محمد رمضان عبر خاصيّة القصص القصيرة التالي "جمهوري المغربي الغالي، أنا غير مسؤول عن الصور اللي على المسرح، شوفتها زيي زيكم بالظبط. المغرب يعرف قيمته في قلبي، وعارف معزّته عندي قد إيه، دي بلدي التاني، وكلنا كوطن عربي أو كقارة إفريقية معزّة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ربنا يديم المحبة بينا، لكن اللي حصل هو خطأ غير مقصود تماماً".
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