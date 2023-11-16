هل انفصلت "الباربي" المصرية هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي؟

هل انفصلت "الباربي" المصرية هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي؟



ترددت في الفترة الفائتة أقاويل عدة حول وجود خلافات بين الفنانة المصرية هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي.



وحسمت الممثلة أخيراً الجدل حول انفصالها عن زوجها، بعد أسابيع من تداول إشاعات إنفصالهما. وكشفت طلاقهما رسمياً بعد 4 سنوات على زواجهما، على حسابها على "انستغرام"، بعدما كتبت: "الحمدلله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز. ربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".



ويُذكر أن الثنائي الذي تعاون في أعمال فنية عدة ، أبرزها مسلسل "الواد سيد الشحات"، وفيلم "مستر إكس"، تزوجا في عام 2019 بعد قصة حب قصيرة.



ولكن خلال الأشهر الأخيرة، ترددت أقاويل عدة حول وجود خلافات بين هنا وأحمد، كما قيل عن وجود خلافات بينها وبين كريم فهمي شقيق زوجها، وهو ما تسبب في إلغاء متابعتهما لبعضهما عبر "انستغرام".