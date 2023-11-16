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بإطلالة ضّيقة ومثيرة... رشاقة مادونا تخطف الأنظار من جديد! (صور)

فنّ
2023-11-16 | 11:04
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بإطلالة ضّيقة ومثيرة... رشاقة مادونا تخطف الأنظار من جديد! (صور)
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بإطلالة ضّيقة ومثيرة... رشاقة مادونا تخطف الأنظار من جديد! (صور)

بإطلالة ضّيقة ومثيرة... رشاقة مادونا تخطف الأنظار من جديد! (صور)

أثارت النجمة مادونا الجدل بعد ظهورها بإطلالة مثيرة من غرفتها بالفندق خلال جولتها العالمية في باريس.

وفي الصورة التي نشرتها عبر صفحتها على موقع إنستغرام، أبرزت مادونا جمال جسدها بجمبسوت أسود ضيق بنقشة القطط.

أمّا في اللقطة الثانية، فقد ظهرت مادونا، البالغة من العمر 65 عاماً، وهي ترتدي حمالة صدر فقط بينما كانت تضع مكياجها اللافت. 

وانهالت تعليقات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على صور مادونا المثيرة، مشيدين بحفاظها على جمالها ورشاقتها رغم تقدمها في السن والمشاكل الصحية التي مرت بها.
 

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