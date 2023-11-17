"فضيحة بجلاجل"... دومينيك حوراني وياسمين صبري بالصورة نفسها ورأس مُعدّل... من صاحبة اللقطة الأصلية؟

"فضيحة بجلاجل"... دومينيك حوراني وياسمين صبري بالصورة نفسها ورأس مُعدّل... من صاحبة اللقطة الأصلية؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة طبق الأصل لكلّ من الفنانة اللبنانيّة دومينيك حوراني والممثلة المصرية ياسمين صبري لكن مع رأس مُعدّل تحت عنوان "فضيحة بجلاجل". فمن هي صاحبة اللقطة الأصلية؟

لدى البحث عبر حساب الفنانتين، يتبيّن أن ياسمين صبري قد نشرت صورتها على متن الطائرة الخاصة في عام 2022، أمّا صورة دومينيك حوراني فنشرتها قبل 3 أسابيع فقط.

وبالتالي ياسمين صبري هي صاحبة الصورة الأصلية، أمّا صورة دومينيك حوراني فهي المعدّلة.