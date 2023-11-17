فنان شهير يتنمّر على أحمد حلمي... "أذناه مثل ميكي ماوس"

فنان شهير يتنمّر على أحمد حلمي... "أذناه مثل ميكي ماوس"

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "Sold Out" مع الإعلامي محمود سعد، كشف الممثل المصري أحمد حلمي أنّه تعرّض للتنمّر من قبل فنان شهير في طفولته بسبب شكل أذنيه.

وصرّح أحمد حلمي "تعرّضت للتنمّر بسبب أذني... أنا صغير كنت بثني أذني وأنام عليها فبقى عندي أذن أكبر من التانية، وفي مرة كنت في حفل فرح، وضحك عليّ فنان كنت أحبه وشبّهني بميكي ماوس".

وتابع أحمد حلمي انّه انزعج جداً من التنمّر في تلك المرحلة، وتعلّم درساً بألا يجرح أي شخص وقف أمامه بدافع الحب.