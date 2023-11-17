بعد تبرّع الفنانين بالأموال.. وائل جسار: أطفال غزّة لا يحتاجون المال

بعد تبرّع الفنانين بالأموال.. وائل جسار: أطفال غزّة لا يحتاجون المال

شهد روّاد الانترنت في الأيام الفائتة انتشار أخبار عن تبرّع بعض الفنانين العرب والعالميين لمبالغ طائلة بهدف مساعدة أهالي غزة.

وتعليقاً على هذه الأخبار، صرّح الفنان اللبناني وائل جسار في لقاء صحفي "أطفال غزّة لا يحتاجون المال".

وتابع جسار قائلاً "أطفال غزة بحاجة لوقفة رجل شجاع... أفعال وليس اقوال! لأن فلسطين بتموت وبتروح من بين أيدينا".