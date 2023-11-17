الصور الأولى لوالدة نادين الراسي بعد الجلطات المتتالية والشلل النصفي

الصور الأولى لوالدة نادين الراسي بعد الجلطات المتتالية والشلل النصفي

أعلنت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي عن خروج والدتها الهام الراسي من المستشفى، بعد تعرّضها في الأيام الماضية لجلطات متتالية أدّت الى شلل نصفي على الجهة اليسرى.

ونشرت نادين الراسي الصور الأولى لوالدتها بعد خروجها من المستشفى، وظهرت وهي تحضنها بحنان، وعلّقت بالقول "يا نور عيوني يا أمّي".