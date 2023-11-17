معرض في روما عن مؤلف سلسلة "لورد أوف ذي رينغز" بدعم من ميلوني

افتتحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما الأربعاء معرضاً مخصصاً لمؤلف ثلاثية "لورد أوف ذي رينغز" ("سيد الخواتم") جون رونالد تولكين، الذي غالباً ما يحتفي اليمين المتطرف بعمله.وبمناسبة الذكرى الخمسين لوفاة المؤلف البريطاني وإصدار أولى روايات هذه السلسلة باللغة الإيطالية، جرى الإعداد للمعرض والترويج له من جانب وزارة الثقافة الإيطالية بدعم قوي من رئيسة الحكومة.وتطرقت ميلوني، البالغة 46 عاماً، كثيراً في ما مضى عن شغفها بأعمال تولكين الخيالية خلال الطفولة.وقالت رئيسة الوزراء في سيرتها الذاتية لعام 2021 إنها وخلال انضوائها ضمن التنظيمات الشبابية في حزب "الحركة الاجتماعية الإيطالية"، كانت تهوى ارتداء أزياء تنكرية مستوحاة من عالم "سيد الخواتم".وأشارت ميلوني في هذه الكتابات إلى شغف خاص لديها بشخصية سام، رفيق السفر للبطل فرودو. وكتبت "إنه مجرد +هوبيت+ بستاني. لكن من دونه، لم يكن فرودو لينجح في مهمته".وقد توقف الكثير من الكتّاب عند الجاذبية في أوساط اليمين المتطرف لعالم "سيد الخواتم" حيث يتم التركيز على مفاهيم الهوية والتمسك بالتقاليد.وأعلن وزير الثقافة جينارو سانجيوليانو في أيلول/سبتمبر أن جيه آر آر تولكين "كان كاثوليكياً مقتنعاً يمجّد قيم التقاليد والمجتمع والتاريخ الذي ننتمي إليه، وهو محافظ حقيقي، كما يمكن للمرء أن يقول".وموّلت الحكومة الإيطالية المعرض بمبلغ 250 ألف يورو، بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا".ومع ذلك، يشير البعض إلى أن تولكين كان أيضاً يتمتع بشعبية كبيرة داخل حركة "الهيبيز" في ستينات القرن العشرين في الولايات المتحدة.