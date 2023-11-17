كولومبيون بينهم شاكيرا ينالون الحصة الأكبر من جوائز غرامي للموسيقى اللاتينية

نال الكولومبيون شاكيرا وكارول جي وكاميلو وخوانس الحصة الأكبر من جوائز غرامي للموسيقى اللاتينية التي تكافئ أفضل الألبومات والفنانين المتحدرين من أميركا اللاتينية ومُنحت الخميس للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، في مدينة إشبيلية الإسبانية.وانطلق احتفال توزيع المكافآت الموسيقية، وهي الأهم باللغتين الإسبانية والبرتغالية، عند الساعة 22,30 بالتوقيت المحلي (21,30 ت غ). وعلى جري العادة، أقيمت افتتاحية أُعلن خلالها عن 46 جائزة من أصل 56 مكافأة تُمنح خلال الأمسية.ونال الكولومبيون الحصة الأكبر من الجوائز. وفازت شاكيرا وكارول جي، اللتان كانتا حظيتا بسبعة ترشيحات لكلّ منهما في هذه الدورة الرابعة والعشرين من الجوائز التي تمنحها "لاتين ريكوردينغ أكاديمي"، بجائزة أفضل أداء حضري عن أغنيتهما.أما الفنان الذي نال أكبر عدد من الجوائز خلال العرض التقديمي فهو المكسيكي إدغار باريرا، الذي شارك كملحن لأغاني كثيرة نالت ترشيحات. وكان باريرا أكثر شخص يحظى بترشيحات لهذه الجوائز مع ثلاثة عشر ترشيحاً، فيما فاز بثلاثة جوائز، بينها منتج العام ومؤلف أغاني العام.وهذه المرة الأولى التي يقام فيها الاحتفال خارج الولايات المتحدة.وتُخصص جوائز غرامي اللاتينية منذ العام 2000 لأفضل الألبومات والأغنيات والفنانين في مجال الموسيقى اللاتينية، فيما تتعلق جوائز غرامي بالصناعة الموسيقية الأميركية.ودرجت العادة على تنظيم الحفلة في لاس فيغاس، علماً أنها سبق أن أقيمت أيضاً في مدن أميركية أخرى تضم عدداً كبيراً من السكان من أصول أميركية لاتينية كميامي ونيويورك وهيوستن.وفازت النجمة الإسبانية روزاليا في 2022 بجائزة غرامي اللاتينية لأفضل ألبوم عن "موتومامي".