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بعد تعرّضه لأزمة قلبية...هذا ما تغيّر في حياة أنطونيو بانديراس!
فنّ
2023-11-17 | 13:33
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بعد تعرّضه لأزمة قلبية...هذا ما تغيّر في حياة أنطونيو بانديراس!
بعد تعرّضه لأزمة قلبية...هذا ما تغيّر في حياة أنطونيو بانديراس!
تحدث أنطونيو بانديراس عن كيفية تغيير حياته بعد إصابته بنوبة قلبية في عام 2017.
وكشف الممثل البالغ من العمر 63 عامًا كيف أن إصابته بنوبة قلبية أعطته منظورًا جديدًا، وأثرت على خياراته المستقبلية.
وبحسب موقع
"فوكس نيوز"
، أعلن بانديراس لأول مرة عن إصابته بنوبة قلبية، وهي "لم تكن خطيرة ولم تسبب أي ضرر"، وذلك أثناء حديثه في مهرجان سينمائي في مسقط رأسه في إسبانيا. وأشار أنه خضع بعد ذلك لعملية جراحية في القلب لوضع ثلاث دعامات في شرايينه.
وقال أنطونيو: "كانت هذه بمثابة دعوة وثيقة ونصيحة للنظر إلى الحياة بطريقة مختلفة حقًا. لقد كنت أسير في الطريق الخطأ."
وجاءت الأزمة القلبية التي تعرض لها الممثل بعد عامين من إنهاء طلاقه مع وزوجته السابقة ميلاني جريفيث بعد زواج دام ما يقرب من 20 عامًا.
وبعد هذه الحادثة، قرر الممثل التركيز أكثر على عمله وهو الشيء الذي يحبه في الحياة، فاشترى مسرحاً في اسبانيا، مسقط رأسه، حيث يقوم الممثل بدور الملك الشرير هيرودس في مسرحيته الجديدة "رحلة إلى بيت لحم"، وهو عرض موسيقي مباشر يروي قصة ميلاد يسوع.
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أنطونيو
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أزمة
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