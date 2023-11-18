بعد سجنه بتهمة الاعتدءات الجنسية... اطلاق سراح الممثل الإباحي رون جيريمي وهذا هو السبب!

سيطلق سراح الممثل الإباحي رون جيريمي المتّهم في كاليفورنيا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على 21 ضحية، بعضهنّ قاصرات، من السجن ونقله إلى "مسكن خاص" بسبب إصابته بالخرف، على ما ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز".وذكر مكتب المدعي العام في لوس أنجليس في رسالة بالبريد الإلكتروني حصلت عليها الصحيفة أن صحة الرجل السبعيني الذي ظهر في أكثر من 1700 فيلم إباحي خلال مسيرته المهنية "تدهورت إلى درجة أنه أصبح طريح الفراش".لذلك وافق قاض على نقله إلى "مسكن خاص" حيث سيحصل على "رعاية طبية على مدار الساعة"، بعدما تبيّن أن "أيّ منشأة طبية لن تقبل بمعالجته".هذا الخروج من السجن لأسباب صحية، وهو ما عارضته النيابة، يقضي تقريباً على كل فرص محاكمة الممثل بتهم الاغتصاب الموجهة إليه.والخرف مرض تنكسي، عادة ما يزداد سوءاً بمرور الوقت.وفي كانون الثاني، أعلن القضاء الأميركي أن رون جيريمي غير مؤهل عقلياً للمثول أمام المحكمة بعد تقويم نفسي أجري له.وفي حزيران 2020، اتُّهم جيريمي بالاغتصاب من ثلاث نساء، وبالاعتداء الجنسي على امرأة رابعة. وأثار توقيفه ومثوله أمام محكمة في لوس أنجليس موجة شكاوى بحق الرجل المودع في السجن مذاك.وتعود أقدم الوقائع إلى سنة 1996. ويُتهم رون جيريمي في المجمل بارتكاب عنف جنسي في حق 21 امرأة بين سن 15 عاما و51.وقد نفى الممثل باستمرار الاتهامات الموجهة إليه. وأعلن على تويتر أنه "بريء" ودفع أمام القاضي ببراءته.