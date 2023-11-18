أصالة نصري مفاجأة "ليلة الدموع 2"... "أنا من شعب السعودية"

أصالة نصري مفاجأة "ليلة الدموع 2"... "أنا من شعب السعودية"

شكّل ظهور الفنانة السوريّة اصالة نصري على خشبة مسرح "أبو بكر سالم" مفاجأة لجمهور حفل "ليلة الدموع 2" الّذي أقيم مساء أمس الجمعة في المملكة العربيّة السعوديّة.

وقدّمت أصالة نصري خلال فقرتها الغنائيّة عدّة أغنيات ونذكر منها: جابوا سيرته، آسفة، حبيبي الأولاني، فوق، وغيرها.

وألقت أصالة كلمةً على المسرح قالت فيها "أنا من شعب السعودية، وكلنا من شعب السعودية، وحقيقي أنا سعيدة لأنه تمت دعوتي اليوم، وأشكر المايسترو هاني فرحات صديقي الأول وصديق روحي، واتمنى مكونش أبكيتكم كثير الليلة".