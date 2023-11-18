مفاجأة... هل دخل جوزيف عطية القفص الذهبي؟ (صور)

مفاجأة... هل دخل جوزيف عطية القفص الذهبي؟ (صور)

فاجأ الفنان اللبناني جوزيف عطية متابعيه بصورٍ عبر خاصيّة القصص القصيرة الى جانب عروس بفستانها الأبيض، مكتفياً بعبارة "مفاجأة".

وسرعان ما رجّح البعض أن الفنان جوزيف عطية قد تزوّج، ظنّاً منهم أنه يعلن زواجه في هذه الستوري.

وتبيّن في المنشورات اللاحقة أن جوزيف عطية فاجأ عروسين في حفل زفافهما وغنّى لهما أجمل أغنياته، وبالتالي لم يتزوّج.