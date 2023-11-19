مواجهة بين بديع أبو شقرا ووالده... أسئلة وأجوبة تُطرح للمرة الأولى (فيديو)

واجه الممثل اللبناني بديع أبو شقرا والده ضمن برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب الّذي يتم عرضه عبر شاشة الـLBCI ليل الأحد.

وفي المواجهة ضمن مرحلة "الماضي" أو الطفولة، طرح والد الممثل اللبناني، السيد محمود أبو شقرا، على بديع السؤال التالي: "يحاول كلّ أب تحقيق طموحاته وأحلامه من خلال أبنائه. وفي بعض الأوقات يكون قاسياً أو ليّناً أكثر من اللّزوم إلى حدّ الاعتداء على قوانين الحياة الاجتماعية والعاطفية".

وتابع بالقول: "ما هي المسائل الّتي واجهتها معي في الطفولة ونقلت إليك أثراً سلبياً، وهل تنقل بدورك هذا الأثر في الوقت الحالي إلى أطفالك؟".

من جهته، أجاب الممثل اللبناني على والده موضحاً: "طريقة إيصال النصائح الّتي كنت تعتمدها معي في الطفولة تختلف عن الطريقة الّتي أعتمدها حالياً مع أبنائي".

وأضاف: "الطريقة الّتي اعتمدها في هذا العصر بسيطة ويتم إيصاله أحياناً عن طريق الفكاهة، بينما النصائح السابقة كانت تربوية وتعليمية مع طابع جدي".