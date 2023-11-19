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"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟

فنّ
2023-11-19 | 16:37
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&quot;خلقنا مشاهد رومنسية&quot;... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟
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"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟

اعترف الممثل اللبناني بديع أبو شقرا خلال حلقة "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب الّذي عُرضت عبر شاشة الـLBCI ليل الأحد أنه انسجم مع عدد من الممثلات خلال مسيرته المهنية.
 
وفي حديثه مع أنطوانيت حداد، وهي "المستشار" في فقرة الحاضر، قال بديع أبو شقرا رداً على سؤالها عن الممثلة الّتي ينسجم معها في التمثيل أنه تفاعل مع كارين رزق الله خلال ثنائيتهما وذلك كونها الكاتبة، فنشأت بينهما "كيمياء" غريبة.
 
وأضاف: "كما شعرت بالانسجام مهنياً في التمثيل مع الممثلة ماغي بو غصن (في مسلسل للموت) وكانت حالة خاصة لأننا كنا مصرّين على خلق مشاهد حقيقية ورومنسية ولحسن الحظ تمكنا من تحقيق ذلك".
 
وختم جوابه قائلاً: "لا يمكن أيضاً أن ننسى ثنائيتي الناجحة قديماً مع الممثلة فيفيان أنطونيوس، وكان هناك في وقتها نكهة مختلفة عن الآن كوننا كنا يافعين السنّ".
 
لمشاهدة الحلقة كاملةً اضغطوا هنا.
 

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