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في عيد ميلاد السيدة فيروز... فيديو وكلمات مؤثرة من ابنتها ريما!
فنّ
2023-11-20 | 00:57
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في عيد ميلاد السيدة فيروز... فيديو وكلمات مؤثرة من ابنتها ريما!
في عيد ميلاد السيدة فيروز... فيديو وكلمات مؤثرة من ابنتها ريما!
عايدت ريما الرحباني إبنة السيدة فيروز والدتها بعيد ميلادها الـ88، في منشور في صفحتها عبر فيسبوك.
ونشرت ريما فيديو من أرشيف السيدة فيروز وهي تتدرب وتغني "في ظلام الليل".
وأرفقت الفيديو بالتالي: "عا قبال كل سنة بِ الصحّة والحُبْ ورَاحِة البَالْ... وبِ إيّام أحْلا وألطَفْ وأَحَنْ... بِ الخير والعَدْل والسَلامْ... ومِن قَلْب القَلبْ مُهداة لَ فلسطين... غَمَرَتْ تِلالَ بِلادِي الدُمُوعَ والدِمَاءْ".
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