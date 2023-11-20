في عيد ميلاد السيدة فيروز... فيديو وكلمات مؤثرة من ابنتها ريما!

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عايدت ريما الرحباني إبنة السيدة فيروز والدتها بعيد ميلادها الـ88، في منشور في صفحتها عبر فيسبوك.ونشرت ريما فيديو من أرشيف السيدة فيروز وهي تتدرب وتغني "في ظلام الليل".وأرفقت الفيديو بالتالي: "عا قبال كل سنة بِ الصحّة والحُبْ ورَاحِة البَالْ... وبِ إيّام أحْلا وألطَفْ وأَحَنْ... بِ الخير والعَدْل والسَلامْ... ومِن قَلْب القَلبْ مُهداة لَ فلسطين... غَمَرَتْ تِلالَ بِلادِي الدُمُوعَ والدِمَاءْ".