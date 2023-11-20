ما هي الأفلام الّتي تصدرت شباك التذاكر بأميركا في "الويك أند"؟ (فيديو)

أعلنت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة في الأفلام الأحد تصدر الفيلم الجديد من سلسلة "هانغر غايمز" من إنتاج شركة "لاينزغايت" شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع بإيرادات بلغت حوالى 44 مليون دولار، وفق وكالة فرانس برس.

ويؤدي دور البطولة في هذا الفيلم وهو الخامس في سلسلة "هانغر غايمز"، توم بليث ورايتشل زيغلر وبيتر دينكلايج وجايسن شوارتسمان.

وحل في المركز الثاني "ترولز باند توغيذر"، وهو فيلم رسوم متحركة كوميدي من إنتاج "دريمووركس" و"يونيفرسال بيكتشرز"، وقد حقق إيرادات بلغت 30,6 مليون دولار.

وأعطت آنا كيندريك وجاستن تمبرلايك وزوي ديشانيل وكينان تومسون أصواتهم في هذا الجزء الجديد من سلسلة "ترولز وورلد تور".

واحتل المركز الثالث فيلم الأبطال الخارقين الجديد "ذي مارفلرز" من إنتاج "وولت ديزني ستوديوز موشن بكتشرز" بعدما كان متصدرا الأسبوع الماضي شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وقد حقق عطلة نهاية هذا الأسبوع 10,2 ملايين دولار.

وحل فيلم الرعب "ثانكسغيفينغ" من إنتاج "ترايستار بكتشرز" في المركز الرابع مع إيرادات بلغت 10,2 ملايين دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم الرعب "فايف نايتس آت فريديز" من إنتاج "يونيفيرسل بكتشرز" و"بلامهاوس برودكشن" محققا 3,5 ملايين دولار.