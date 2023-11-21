بعد أنباء طلاقه... أمير يزبك يظهر مع حسناء جديدة: "كفالة كل العمر كيف ما برم دولابك"

بعد أنباء طلاقه... أمير يزبك يظهر مع حسناء جديدة: "كفالة كل العمر كيف ما برم دولابك"

تداولت صفحات فنية في الأسابيع الماضية بعض الأخبار غير المؤكدة أن الفنان اللبناني أمير يزبك قد انفصل عن زوجته، ولم يؤكّد الخبر آنذاك.

لكن من يتابع الفنان أمير يزبك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يلاحظ أنّه ظهر في أكثر من منشور برفقة حسناء جديدة، الأمر الّذي أثار التساؤلات بين صفوف المتابعين.

وعلّق أمير يزبك على الصورة الّتي جمعته بالصبية بعبارة "شوفوا الدولاب شو حلو ومنور وكتير كبير ومريح في كل الأوقات، وأهم شي بتحس بالامان وكفالة كل العمر كيف ما برم دولابك".

كما ظهر أمير يزبك في فيديو آخر مع الصبية نفسها على إيقاع أغنية My Way الشهيرة.