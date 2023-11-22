دانييلا رحمة بكلمات مؤثرة في عيد الاستقلال: "يا ريت منعيّد بلا حروب"

نشرت الممثلة اللبنانية-الأسترالية دانييلا رحمه عبر حسابها الخاصّ على X (تويتر سابقاً) كلمات مؤثرة للبنان بعيد استقلاله الـ80.

وفي هذه المناسبة، كتبت دانييلا رحمه: "يا ريت منعيّد بلا حروب ووجع ومشاكل!!".

وتابعت بالقول: "اليوم وكل يوم بتمنالك يا وطني استقلال حقيقي عن كل احتلال واعتداء، استقلال بيشبهك وبيلبق لأرض".