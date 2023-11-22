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دانييلا رحمة بكلمات مؤثرة في عيد الاستقلال: "يا ريت منعيّد بلا حروب"

فنّ
2023-11-22 | 07:57
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دانييلا رحمة بكلمات مؤثرة في عيد الاستقلال: &quot;يا ريت منعيّد بلا حروب&quot;
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دانييلا رحمة بكلمات مؤثرة في عيد الاستقلال: "يا ريت منعيّد بلا حروب"

نشرت الممثلة اللبنانية-الأسترالية دانييلا رحمه عبر حسابها الخاصّ على X (تويتر سابقاً) كلمات مؤثرة للبنان بعيد استقلاله الـ80.
 
وفي هذه المناسبة، كتبت دانييلا رحمه: "يا ريت منعيّد بلا حروب ووجع ومشاكل!!".
 
وتابعت بالقول: "اليوم وكل يوم بتمنالك يا وطني استقلال حقيقي عن كل احتلال واعتداء، استقلال بيشبهك وبيلبق لأرض".
 

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