الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
20
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
20
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دانييلا رحمة بكلمات مؤثرة في عيد الاستقلال: "يا ريت منعيّد بلا حروب"
فنّ
2023-11-22 | 07:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دانييلا رحمة بكلمات مؤثرة في عيد الاستقلال: "يا ريت منعيّد بلا حروب"
نشرت الممثلة اللبنانية-الأسترالية دانييلا رحمه عبر حسابها الخاصّ على X (تويتر سابقاً) كلمات مؤثرة للبنان بعيد استقلاله الـ80.
وفي هذه المناسبة، كتبت دانييلا رحمه: "يا ريت منعيّد بلا حروب ووجع ومشاكل!!".
وتابعت بالقول: "اليوم وكل يوم بتمنالك يا وطني استقلال حقيقي عن كل احتلال واعتداء، استقلال بيشبهك وبيلبق لأرض".
آخر الأخبار
فنّ
دانييلا رحمه
ممثلة
لبنانية
أسترالية
عيد الاستقلال
استقلال لبنان
منشور
حرب.
التالي
فقدت كعبها على المسرح... تايلور سويفت في موقف حرج وهكذا كان ردّ فعلها (فيديو)
المغنية ميراي ماتيو تعيد الى الأضواء أجمل أغاني إديت بياف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-09-17
شاركت في "النار بالنار"... من هي الممثلة اللبنانية الّتي فازت عن "أفضل ممثلة لبنانية في دور مساند"؟
فنّ
2023-09-17
شاركت في "النار بالنار"... من هي الممثلة اللبنانية الّتي فازت عن "أفضل ممثلة لبنانية في دور مساند"؟
0
فنّ
2023-09-17
من هي الفنانة التي فازت بجائزة "أفضل ممثلة لبنانية - دور اول" في الموركس دور؟
فنّ
2023-09-17
من هي الفنانة التي فازت بجائزة "أفضل ممثلة لبنانية - دور اول" في الموركس دور؟
0
فنّ
2023-09-17
موركس دور يكرّم مطربة وممثلة مسرحية لبنانية عن مجمل مسيرتها... من هي؟
فنّ
2023-09-17
موركس دور يكرّم مطربة وممثلة مسرحية لبنانية عن مجمل مسيرتها... من هي؟
0
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
10:25
فقدت كعبها على المسرح... تايلور سويفت في موقف حرج وهكذا كان ردّ فعلها (فيديو)
فنّ
10:25
فقدت كعبها على المسرح... تايلور سويفت في موقف حرج وهكذا كان ردّ فعلها (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المغنية ميراي ماتيو تعيد الى الأضواء أجمل أغاني إديت بياف
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المغنية ميراي ماتيو تعيد الى الأضواء أجمل أغاني إديت بياف
0
فنّ
14:00
جيريمي آيرونز يؤدي دوراً في مسلسل أوروبي مقتيس من رواية "لو كونت دو مونتي كريستو"
فنّ
14:00
جيريمي آيرونز يؤدي دوراً في مسلسل أوروبي مقتيس من رواية "لو كونت دو مونتي كريستو"
0
فنّ
2023-11-21
إدانة مغني راب إسباني بتهمة "تهديد" قوات الأمن
فنّ
2023-11-21
إدانة مغني راب إسباني بتهمة "تهديد" قوات الأمن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-23
وزارة الصحة التابعة لحماس: حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي تتخطى الخمسة آلاف
آخر الأخبار
2023-10-23
وزارة الصحة التابعة لحماس: حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي تتخطى الخمسة آلاف
0
أمن وقضاء
04:47
قوى الأمن: توقيف عنصرين من عصابة مسلحة ينتحل أفرادها صفة أمنية نفذت عمليات سلب في بيروت وجبل لبنان
أمن وقضاء
04:47
قوى الأمن: توقيف عنصرين من عصابة مسلحة ينتحل أفرادها صفة أمنية نفذت عمليات سلب في بيروت وجبل لبنان
0
اخبار البرامج
2023-11-20
السلسلة الوثائقيّة "The World In Lebanon العالم في لبنان" ابتداءً من غد الثلاثاء على الـLBCI
اخبار البرامج
2023-11-20
السلسلة الوثائقيّة "The World In Lebanon العالم في لبنان" ابتداءً من غد الثلاثاء على الـLBCI
0
منوعات
2023-07-09
"أكل مخ زوجته نيئا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"... جريمة مرعبة مرتكبها " آكل لحوم البشر" وضحيتها الزوجة! (فيديو)
منوعات
2023-07-09
"أكل مخ زوجته نيئا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"... جريمة مرعبة مرتكبها " آكل لحوم البشر" وضحيتها الزوجة! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:10
عبداللهيان في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:10
عبداللهيان في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
07:04
على الجبهة الجنوبية... شهداء من طرابلس
أخبار لبنان
07:04
على الجبهة الجنوبية... شهداء من طرابلس
0
أخبار لبنان
06:50
ما هي آخر التطورات على الجنوب اللبنانيّ؟
أخبار لبنان
06:50
ما هي آخر التطورات على الجنوب اللبنانيّ؟
0
أخبار لبنان
06:44
ميقاتي جدد الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية: للالتفاف حول الجيش وصَون حضوره
أخبار لبنان
06:44
ميقاتي جدد الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية: للالتفاف حول الجيش وصَون حضوره
0
أخبار لبنان
06:44
حسين عقيل... الشهيد الثالث بعد الصحافيين في مثواه الأخير
أخبار لبنان
06:44
حسين عقيل... الشهيد الثالث بعد الصحافيين في مثواه الأخير
0
أخبار لبنان
06:38
فرح عمر تودّع مسقط رأسها مشغرة
أخبار لبنان
06:38
فرح عمر تودّع مسقط رأسها مشغرة
0
أخبار لبنان
06:31
ربيع معماري في وداعه الأخير ونقل جثمانه إلى الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
06:31
ربيع معماري في وداعه الأخير ونقل جثمانه إلى الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
06:01
في عيده الـ80... إليكم "حكاية الإستقلال"
أخبار لبنان
06:01
في عيده الـ80... إليكم "حكاية الإستقلال"
0
تقارير نشرة الاخبار
17:01
إسرائيل تستهدف الصحافيين في لبنان: ٣ شهداء منذ السابع من تشرين الأول
تقارير نشرة الاخبار
17:01
إسرائيل تستهدف الصحافيين في لبنان: ٣ شهداء منذ السابع من تشرين الأول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:46
الخارجية القطرية: نعلن نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس والإتفاق يشمل تبادل ٥٠ امرأة وطفلًا من الأسرى في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطين
خبر عاجل
23:46
الخارجية القطرية: نعلن نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس والإتفاق يشمل تبادل ٥٠ امرأة وطفلًا من الأسرى في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطين
2
خبر عاجل
06:18
عبد اللهيان: نحن في بيروت لإجراء المشاورات مع المسوؤلين اللبنانيين في ما خص تحقيق أمن الأقصى في المنطقة وسمعنا من قادة المقاومة في المنطقة أن الأيادي ستكون على الزناد حتى استيفاء كل حقوق الفلسطينيين
خبر عاجل
06:18
عبد اللهيان: نحن في بيروت لإجراء المشاورات مع المسوؤلين اللبنانيين في ما خص تحقيق أمن الأقصى في المنطقة وسمعنا من قادة المقاومة في المنطقة أن الأيادي ستكون على الزناد حتى استيفاء كل حقوق الفلسطينيين
3
آخر الأخبار
15:15
المتحدث العسكري باسم سرايا القدس: نعلن وفاة المستوطنة "حنا كتسير" التي سبق وأبدينا استعدادنا للإفراج عنها لأسباب إنسانية ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها
آخر الأخبار
15:15
المتحدث العسكري باسم سرايا القدس: نعلن وفاة المستوطنة "حنا كتسير" التي سبق وأبدينا استعدادنا للإفراج عنها لأسباب إنسانية ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها
4
آخر الأخبار
06:26
مصادر للـLBCI: طالما حزب الله يساند غزة فالهدنة في غزة وتوقف العمليات هناك قد ينسحب على الجنوب اللبناني
آخر الأخبار
06:26
مصادر للـLBCI: طالما حزب الله يساند غزة فالهدنة في غزة وتوقف العمليات هناك قد ينسحب على الجنوب اللبناني
5
آخر الأخبار
15:22
المتحدث باسم سرايا القدس: نؤكد إخلاء مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في قطاع غزة
آخر الأخبار
15:22
المتحدث باسم سرايا القدس: نؤكد إخلاء مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في قطاع غزة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حزب الله يشعل شمال الاراضي المحتلة ردا على استشهاد صحافيي الميادين ومدنيين
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حزب الله يشعل شمال الاراضي المحتلة ردا على استشهاد صحافيي الميادين ومدنيين
7
آخر الأخبار
04:16
حركة حماس: إطلاق سراح 50 من محتجزي الإحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا
آخر الأخبار
04:16
حركة حماس: إطلاق سراح 50 من محتجزي الإحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا
8
صحف اليوم
00:09
مصادر لـ"نداء الوطن": مغامرة خطرة يقدم عليها الشعبويون ستؤدي إلى فلتان سعر الصرف من جديد
صحف اليوم
00:09
مصادر لـ"نداء الوطن": مغامرة خطرة يقدم عليها الشعبويون ستؤدي إلى فلتان سعر الصرف من جديد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More