طرد ممثلة هوليوودية شهيرة من وكالة أميركية ضخمة... والسبب تضامنها مع فلسطين (صورة)

استُبعدت النجمة الأميركية الحائزة على جائزة الأوسكار سوزان ساراندون من قبل وكالة UTA الضخمة في هوليوود، بعد انتشار تصريحاتٍ لها عن حرب غزة القائمة.

وفي تصريحها الأخير، أعلنت سوزان ساراندون أن "اليهود يتذوقون شعور المسلمين في أميركا"، بحسب المعلومات.

وأمضت الممثلة، البالغة من العمر 77 عامًا، الأسابيع القليلة الماضية في التعبير عن غضبها تجاه إسرائيل، وتتعرض الآن لانتقادات شديدة بسبب مواقفها السياسية في أعقاب حرب 7 تشرين الأول.

ووفق موقع " نيويورك بوست "، فإن العديد من الموظفين في شركة UTA قد "أصيبوا بأذى شديد" بسبب تعليقات ساراندون.

وأكّد متحدث باسم UTA يوم الثلاثاء أن "الوكالة لم تعد تمثل ساراندون"، وقد تم إلغاء تعاقدها معها بشكل رسمي.