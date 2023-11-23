"ليلة انتهت بكلبش".. مباحث الأداب تلقي القبض على راقصة شهيرة ببدلة رقص شبه عارية

"ليلة انتهت بكلبش".. مباحث الأداب تلقي القبض على راقصة شهيرة ببدلة رقص شبه عارية

ضجّت المواقع الفنيّة المصريّة بخبر إلقاء القبض على الراقصة الشهيرة حورية الّتي تصدّرت المانشيتات وشكّلت مادة دسمة لروّاد الانترنت، فبرزت عناوين مثل "ليلة رقص شرقي انتهت بكلبش" و"ضبط الراقصة حورية بالبدلة العارية".

وفي التفاصيل، ألقت مباحث الأداب بوزارة الداخلية المصرية القبض على الراقصة حورية بعد رصد فيديوهات منتشرة لها ببدلة رقص شبه عارية، واستياء محامين من تصرفاتها وتقديم بلاغات للجهات المختصة بأفعالها.

وتواجه الراقصة حورية تهماً أبرزها خدش الحياء العام والتحريض على الفسق والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع".