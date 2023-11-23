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أحمد العوضي يؤّيد ضرب الأطفال لتربيتهم: "بيطلعوا رجّالة"
فنّ
2023-11-23 | 05:23
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أحمد العوضي يؤّيد ضرب الأطفال لتربيتهم: "بيطلعوا رجّالة"
أحمد العوضي يؤّيد ضرب الأطفال لتربيتهم: "بيطلعوا رجّالة"
فتح الممثل المصري أحمد العوضي باب الجدل حول التربية الحديثة للأطفال، مُعلناً أنّه يؤيّد ضرب الأطفال على طريقة التربية التقليديّة حتى لو اعتبره البعض متخلّفاً.
واعتبر الممثل أحمد العوضي، أن ضرب الأطفال يساهم ببناء شخصيّتهم، فقال "بالضرب بيطلعوا رجّالة... أمّا التربية الإيجابية ده كلام كتب وإنشاء".
وأثارت تصريحات أحمد العوضي المتلفزة حالة من الجدل في مصر، وارتفعت الأصوات المناهضة للعنف ضد الأطفال.
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