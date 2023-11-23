زينة مكي مهدّدة بالشلل... إليكم تطوّرات وضعها الصحي!

زينة مكي مهدّدة بالشلل... إليكم تطوّرات وضعها الصحي!

تحت عنوان "زينة مكي: مهددة بالشلل وأنا خارج السباق الرمضاني"، نشر موقع "فوشيا" حواراً مع الممثلة اللبنانيّة زينة مكي تحدّثت فيه عن تطوّرات وضعها الصحي.

وكشفت زينة مكي عن تفاوت آراء الأطباء حول حاجتها للخضوع لعملية جراحية من عدمها، وذلك حرصاً على عدم تفاقم مرضها ومعاناتها من تلف الأعصاب ما قد يؤدي إلى إصابتها بالشلل، وبين من يعتبر أن عليها التغاضي عن هذه المشكلة وعيش حياتها بطريقة طبيعية.

ويأتي هذا التصريح بعدما كانت قد أعلنت زينة مكي في منشورٍ على انستغرام أن ظهرها الحديدي قد انكسر.