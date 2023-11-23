هند صبري تتضامن مع غزة...وتستقيل!

هند صبري تتضامن مع غزة...وتستقيل!



أعلنت الممثلة التونسية هند صبري استقالتها من دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بعد ما يقارب من 13 عاماً من العمل المشترك.



وذلك بسبب شعورها بالعجز لعدم قدرتها وزملائها من تقديم الدعم اللازم للأطفال والأمهات والآباء في غزة منذ بداية الحرب.



وأكدت صبري محاولتها إيصال صوتها والضغط من أجل وقف إطلاق النار على أهالي غزة، والاستفادة من نفوذ البرنامج لمنع استخدام التجويع كسلاح حرب.



ولفتت إلى خيبة أملها من برنامج الأغذية العالمي، حيث أنها كانت تثق بقدرته على ايصال صوته بقوة كما يحدث في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية المتعددة.



ومع ذلك، تم استخدام التجويع والحصار كأسلحة حرب على مدار 46 يوماً ضد أكثر من مليوني مدني في غزة، وهو السلاح الذي قتل أكثر من 14 ألف شخص، وترك أكثر من 1.6 مليون شخص بلا مأوى، ودُمرت نصف المباني، وقصفت المستشفيات والمدارس التي من المفترض أن تكون ملاجئ آمنة.