حكم بسجن محمد رمضان لمدّة سنة كاملة... والتهمة صادمة!

حكم بسجن محمد رمضان لمدّة سنة كاملة... والتهمة صادمة!

يواجه النجم المصري محمد رمضان أزمةً جديدة، بعدما أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في جنوب الجيزة بمصر حكماً يقضي بسجنه لمدّة سنة كاملة. فما هي تهمة محمد رمضان؟

جاء الحكم الصادر بحق رمضان على خلفيّة اتهامه بالترويج لأخبارٍ كاذبة ضد أحد البنوك المصريّة، لأنه كان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي يدعي فيه أنّه تلقى اتصالاً من موظف البنك ليبلغه بأنه تم التحفظ على أمواله.