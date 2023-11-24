وفاة الممثلة والمغنية الفرنسية الرومانية رونا هارتنر عن 50 عاماً

وفاة الممثلة والمغنية الفرنسية الرومانية رونا هارتنر عن 50 عاماً



توفيت الخميس في مدينة تولون بجنوب فرنساالمغنية والممثلة الفرنسية الرومانية رونا هارتنر (50 عاماً) التي اكتسبت شهرة واسعة في مجال موسيقى الإلكترو في منطقة البلقان ونالت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان لوكارنو السينمائي عن فيلم "غادجو ديلو".



وكتبت أبرشية فريجوس-تولون على صفحتها عبر شبكة إنستغرام: "لقد تركتنا رونا هارتنر، الممثلة والمغنية والمنتجة التي كانت ناشطة بشكل كبير في الوسط الفني المسيحي في تولون".



وأكد صديقها أستاذ التاريخ آلان فينيال لوكالة فرانس برس أنها "توفيت الخميس بعد صراع مع مرض السرطان".



وبرزت رونا هارتنر المولودة في 9 آذار 1973 في بوخارست في فيلم "غادجو ديلو" عام 1997، من بطولة الممثل الفرنسي رومان دوري وإخراج توني غاتليف، وهو قصة رجل فرنسي يقصد رومانيا بحثاً عن مغنية غجرية. وفازت عن هذا الدور بجائزة التمثيل في مهرجان لوكارنو السويسري.



وأعرب غاتليف في تصريح لوكالة فرانس برس عن حزنه لوفاة هارتنر، مذكًرا بأنها كانت "رائعة وكريمة جداً، في التمثيل كما في الحياة". وروى أنها "عندما فازت بجائزة في لوكارنو، أخذت كل الطعام الموجود ووضعته في كيس. وأزعج ذلك مسؤولي المهرجان، ولكن عندما خرجت، أعطت كل شيء للفقراء".



واضاف "بحثت كثيراً عن ممثلة لتتولى الدور في +غادجو ديلو+. وأردت فتاة مثلها. لم أرَ من قبل فتاة يمكنها أن تجرؤ على التمثيل بهذه الطريقة، لكنها لم تكن مبتذلة. بل كانت معطاءة".



وقالت الناقدة السينمائية إيرينا مارغريتا نيستور "أعتقد أنها أحبت رومانيا كثيراً، لكن رومانيا أحبتها بدرجة أقل". ورغم شهرتها في فرنسا، "لم تحصل على أدوار في رومانيا".



وكانت هارتنر أيضاً موسيقية ومغنية، وتعاونت مع عدد من منسّقي الأسطوانات البارزين في مجال موسيقى الإلكترو البلقانية، كالألماني شانتيل و"دي جاي تاغادا"، وكذلك مع المخرج مع المخرج ديفيد لينش في سلسلة من المقطوعات. وفي 2015، أصدرت ألبوم "ذي بالكانيك غوسبل" الذي يجمع بين الموسيقى الغجرية والإنجيلية والجاز.



وقال ناطق باسم أبرشية تولون لوكالة فرانس برس إنها ستشيّع في رومانيا، وإن مطران تولون المونسينيور ري سيترأس "قداساً عن راحة نفسها في 6 كانون الأول" في هذه المدينة التي عاشت فيها عشر سنوات.