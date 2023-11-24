أجور خياليّة لنجوم مسلسل "الخائن"... كم تقاضى كلّ من سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب؟

أجور خياليّة لنجوم مسلسل "الخائن"... كم تقاضى كلّ من سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب؟

تزامناً مع النجاح الّذي يحصده مسلسل "الخائن" بنسخته العربيّة، تداولت مواقع فنيّة محليّة وعربيّة معلومات عن أجور خياليّة لنجوم العمل. فكم تقاضى كلّ من سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب؟

في التفاصيل، نشرت وسائل إعلامية معلومات غير مؤكدة تشير الى أن الممثل السوري قيس الشيخ نجيب والممثلة سلافة معمار قد تفاوتت أجورهما بين نصف مليون دولار أميركي و700 ألف دولار.