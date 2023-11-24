فاجعة في الوسط الفني الأردني... وفاة نجم شاب بنوبة قلبية مُفاجئة

فاجعة في الوسط الفني الأردني... وفاة نجم شاب بنوبة قلبية مُفاجئة

سادت حالة من الحزن في الوسط الفني الأردني بعدما نعى نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين زميلهم الفنان الأردني الشاب رامي الخالد.

وفي التفاصيل، فارق الفنان الأردني الشاب رامي الخالد الحياة إثر نوبة قلبية مُفاجئة.

وكان قد قدّم الراحل رامي الخالد الأغاني التراثية والوطنية خلال مسيرته الفنيّة.