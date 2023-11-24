بسريّة تامة.. تصوير وثائقي عن فضل شاكر في تركيا

بسريّة تامة.. تصوير وثائقي عن فضل شاكر في تركيا

على غرار وثائقي "مسيرتي" عن حياة سلطان الطرب جورج وسوف الّذي أبصر النور قبل عامين، يتمّ التحضير حالياً لتصوير فيلم وثائقي عن حياة الفنان فضل شاكر.

وفي التفاصيل، يتواجد المنتج اللبناني رودولف جبر في تركيا لتصوير فيلم وثائقي يستعرض سيرة الفنان فضل شاكر، بينما تحيط المشروع السرية التامة منعاً لتسريب أي خبر عنه، حسب مصادر موقع "فوشيا".