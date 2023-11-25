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جدل حول إسم ديانا حداد من جديد... هل خلعت الحجاب؟
فنّ
2023-11-25 | 06:12
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جدل حول إسم ديانا حداد من جديد... هل خلعت الحجاب؟
جدل حول إسم ديانا حداد من جديد... هل خلعت الحجاب؟
هي ليست المرّة الأولى الّتي يترافق اسم الفنانة ديانا حداد بالجدل حول ارتدائها الحجاب وخلعه.
لكن الجدل عاد إلى الواجهة من جديد بعد اللقاء الّذي أجراه الإعلامي محمد قيس مع الفنانة دينا حداد عبر قناة "المشهد" لدى سؤالها ما إذا كانت قد خلعت الحجاب.
وأوضحت ديانا حداد أن شائعة ارتدائها الحجاب وخلعه واعتزالها الفنّ هي من الشائعات الّتي تلاحقها منذ سنوات.
وسُئلت ديانا حداد "هل تراودك فكرة ارتداء الحجاب؟"، فأجابت "لم لا، ولكن هل سيأتي هذا اليوم؟ لا أعلم، ربما".
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ديانا حداد
الحجاب
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