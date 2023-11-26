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براد بيت في حالة صدمة بعد أن وصفه ابنه بأقسى الكلمات: "إنك شخص حقير"!

فنّ
2023-11-26 | 03:00
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براد بيت في حالة صدمة بعد أن وصفه ابنه بأقسى الكلمات: &quot;إنك شخص حقير&quot;!
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براد بيت في حالة صدمة بعد أن وصفه ابنه بأقسى الكلمات: "إنك شخص حقير"!

براد بيت في حالة صدمة بعد أن وصفه ابنه بأقسى الكلمات: "إنك شخص حقير"!

تم تداول خبر عن شعور الممثل العالمي براد بيت بالصدمة، بعد أن شارك ابنه بالتبني باكس منشورًا لاذعًا على وسائل التواصل الاجتماعي استهدف فيه الممثل، واصفًا إياه بـ "الأب الفظيع والحقير".

ومع إعادة تداول المنشور الخاص بعيد الأب من عام 2020، تحدث أصدقاء براد عن حزنه بسبب علاقته المتوترة مع أطفاله الثلاثة بالتبني. وأصدقاء الممثل ألقوا اللوم على زوجته السابقة أنجلينا جولي بسبب مقاطعة الأولاد لوالدهم.

وبحسب موقع "ميرور"، جاء ذلك في الوقت الذي خاض فيه الزوجان معركة حضانة فوضوية أدت إلى حصول أنجلينا على حضانة أطفالها الستة، مع حصول براد فقط على حقوق الزيارة لأطفاله القصر.

وقيل إن أنجلينا تقوم بتحريض أولادها ضدّ براد، وأنها أبعدتهم عنه، الأمر الذي يزعج الممثل ويُحزنه.

وجاء في المنشور المعني الذي نشره باكس نجل براد على حسابه على انستغرام، لقطة لوالده الشهير وهو يتلقى جائزة الأوسكار عن أدائه في أحد الأفلام، وكتب: "يوم أب سعيد لأحقر رجل!! أنت تثبت مرارًا وتكرارًا أنك شخص فظيع وحقير".

وتابع: "ليس لديك أي اعتبار أو تعاطف تجاه أطفالك الأربعة الصغار الذين يرتجفون خوفًا في حضورك. لن تفهم أبدًا الضرر الذي أحدثته لعائلتي."

وأنهى باكس الرسالة اللاذعة قائلاً: "لقد جعلت حياة المقربين مني جحيمًا. يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما."

وبعد انتشار هذه الرسالة، ظل براد صامتًا، لكنه شعر بالصدمة سرًا بسبب شعور ابنه المراهق تجاهه.


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