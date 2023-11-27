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فستان فضي بصدر مكشوف... إطلالة مثيرة لبيونسيه في العرض الأول لـ" عصر النهضة: فيلم لبيونسيه في الولايات المتحدة"! (صور)

فستان فضي بصدر مكشوف... إطلالة مثيرة لبيونسيه في العرض الأول لـ" عصر النهضة: فيلم لبيونسيه في الولايات المتحدة"! (صور)







وقامت مغنية R & B البالغة من العمر 42 عامًا بربط خصلات شعرها الطويلة على طراز باربي مع بشرة محددة بالكامل طبقتها فنانة المكياج روكايل ليزاما وثوب فضي من فيرساتشي وأقراط تيفاني آند كو "بلاتينية" اختارتها مصممة الأزياء شيونا توريني، وفق ما نقل موقع



ولم تصل بيونسيه وعائلتها إلى مسرح صموئيل غولدوين الذي يتسع لـ 1010 مقعدا حتى "تم خفت الأضواء" و"ذكّر المذيع الضيوف بأنه لا يُسمح بالتقاط صور أو تسجيلات فيديو" - وفقًا لما ذكرته مجلة فارايتي.



وفي الواقع، اضطر ضيوف القائمة مثل عيسى راي، وليزو، وغانيل موناي إلى قفل هواتفهم في أكياس طوال مدة فيلم الروك الذي مدته 150 دقيقة حول جولة عصر النهضة العالمية التي قامت بها بيونسيه والتي استمرت 56 يومًا.

ظهرت بيونسيه نولز كارتر بشعر مستعار بلاتيني طويل، قام بتصفيفه مصفف الشعر نيل فارينا، في العرض الأول لفيلم عصر النهضة: فيلم لبيونسيه في الولايات المتحدة مساء السبت.وقامت مغنية R & B البالغة من العمر 42 عامًا بربط خصلات شعرها الطويلة على طراز باربي مع بشرة محددة بالكامل طبقتها فنانة المكياج روكايل ليزاما وثوب فضي من فيرساتشي وأقراط تيفاني آند كو "بلاتينية" اختارتها مصممة الأزياء شيونا توريني، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ولم تصل بيونسيه وعائلتها إلى مسرح صموئيل غولدوين الذي يتسع لـ 1010 مقعدا حتى "تم خفت الأضواء" و"ذكّر المذيع الضيوف بأنه لا يُسمح بالتقاط صور أو تسجيلات فيديو" - وفقًا لما ذكرته مجلة فارايتي.وفي الواقع، اضطر ضيوف القائمة مثل عيسى راي، وليزو، وغانيل موناي إلى قفل هواتفهم في أكياس طوال مدة فيلم الروك الذي مدته 150 دقيقة حول جولة عصر النهضة العالمية التي قامت بها بيونسيه والتي استمرت 56 يومًا.