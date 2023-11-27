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فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير

فنّ
2023-11-27 | 04:55
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فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير
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فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير


فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير

هزّت فاجعة وفاة الممثل المصري طارق عبد العزيز أثناء تصوير مسلسل "وبقينا اتنين" الوسط الفني المصري، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرّض لها. 
 
في التفاصيل، روى المنتج كريم أبو ذكري إن الممثل طارق عبد العزيز كان يشارك في تصوير مشاهده في موقع التصوير قبل أن يتعرض لإغماء مفاجئ. 
 
وتم نقل طارق عبد العزيز إلى المستشفى حيث توفي مباشرة، وأشار المنتج إلى أن الوفاة حدثت من دون ظهور علامات تعب على الممثل قبل رحيله.
 
 

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