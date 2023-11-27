هيفاء وهبي من موقع تصوير فيلمها الجديد: "رحّبوا بـ جوري" (صورة)

هيفاء وهبي من موقع تصوير فيلمها الجديد: "رحّبوا بـ جوري" (صورة)

من موقع التصوير في مطار القاهرة الدولي بمصر، أطلّت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي على متابعيها عبر خاصيّة القصص القصيرة على حسابها الرسمي الخاص بإنستغرام.

"رحّبوا بـ جوري"، بهذه العبارة كشفت الديفا هيفاء وهبي عن إسم الشخصيّة الّتي تجسّدها في فيلمها السينمائي الجديد، وأعلنت من خلالها أن عجلة التصوير قد بدأت بالدوران مع فريق العمل.

وأضافت هيفاء وهبي "فيلمي الجديد من توقيع المخرج الدكتور مرقس عادل ومدير التصوير أحمد عاشور"، لافتةً إلى أن العمل سيبصر النور في صيف 2024.