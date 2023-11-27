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بعد الانفصال... عيد الميلاد يجمع كارين رزق الله وفادي شربل
فنّ
2023-11-27 | 06:09
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بعد الانفصال... عيد الميلاد يجمع كارين رزق الله وفادي شربل
بعد الانفصال... عيد الميلاد يجمع كارين رزق الله وفادي شربل
رغم الانفصال، يبدو أن عيد الميلاد المجيد قد جمع بين الممثلة كارين رزق الله والممثل فادي شربل.
فقد تشارك كلّ من كارين رزق الله وفادي شربل مهمّة تزيين شجرة عيد الميلاد في منزلهما، بوجود بعض الأصدقاء.
وانتشرت لقطات لفادي وكارين وهما يزيّنان منزلهما قبيل حلول عيد الميلاد المجيد لعام 2023 ضمن أجواء عفوية.
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عيد الميلاد
كارين رزق الله
فادي شربل
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