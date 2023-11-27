الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خلال عطلة نهاية الأسبوع... هذه الأفلام تصدرت شباك التذاكر في أميركا

فنّ
2023-11-27 | 14:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خلال عطلة نهاية الأسبوع... هذه الأفلام تصدرت شباك التذاكر في أميركا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خلال عطلة نهاية الأسبوع... هذه الأفلام تصدرت شباك التذاكر في أميركا

حافظ فيلم "ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس" ("The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes") على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب وكالة فرانس برس.
 
وحقق العمل، وهو الخامس من سلسلة أفلام "هانغر غايمز"، 42 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الشكر، بحسب التقديرات التي نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.
 
وتأتي إيرادات مُتصدّر الترتيب أعلى بعشرة ملايين دولار مما حققه فيلم "نابليون" للمخرج ريدلي سكوت الذي بدأ عرضه الأربعاء. واحتل هذا العمل الممتد على ساعتين و39 دقيقة ويجمع بين معارك بونابرت وحياته العاطفية، المرتبة الثانية.
 
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب "ويش" أو Wish لتحريكي الجديد من إنتاج "ديزني". وحقق هذا الفيلم الذي يحتفي بمرور مئة عام على إنشاء هذه الاستوديوهات وتطوّرها، 31,7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي امتدّت على خمسة أيام.
 
وحلّ رابعاً في الترتيب "ترولز باند توغيذر" مع عائدات بـ25,3 مليون دولار. ويتناول هذا العمل التحريكي قصة "برانش" وفرقة "بويز باند" التي شكلها مع إخوته، وتتخلل الأحداث عملية خطف لأحد أعضاء الفرقة وسعي "برانش" وحبيبته "بوبي" للبحث عنه.
 
وجاء في المرتبة الخامسة فيلم الرعب "ثانكسغيفينغ" أو Thanksgiving من إنتاج "ترايستار بكتشرز" مع إيرادات بلغت 11 ملايين دولار. وتدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة في شمال شرق الولايات المتحدة، ينتاب سكانها الرعب بسبب قاتل ينشط خلال عيد الشكر الشهير في أميركا الشمالية.
 

آخر الأخبار

فنّ

أفلام

تصدر

شباك تذاكر

أميركا

عطلة نهاية الأسبوع

ذي هانغر غايمز

نابليون

إيرادات

ويش

ترولز باند توغيذر

ثانكسغيفينغ.

LBCI التالي
فستان فضي بصدر مكشوف... إطلالة مثيرة لبيونسيه في العرض الأول لـ" عصر النهضة: فيلم لبيونسيه في الولايات المتحدة"! (صور)
وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح "آلام الماضي" خلال مهرجان مراكش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-11-20

ما هي الأفلام الّتي تصدرت شباك التذاكر بأميركا في "الويك أند"؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-09-11

"ذي نان 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-27

النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: نتنياهو يريد توسيع دائرة الحرب ويحاول توريط أميركا بوجود الأساطيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-26

من يارون إلى دبل... الهدنة أعادت الحياة إلى عطلة نهاية الأسبوع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:16

"فرخ البط عوام"... شاهدوا لحظة صعود ابني محمد رمضان على المسرح (فيديو)

LBCI
فنّ
04:12

"أنا مش بنام حرفياً"... إغلاق حساب صفاء سلطان بعد تهديدها!

LBCI
فنّ
03:30

مواقف جريئة لـ جيجي حديد ضد اسرائيل...وحملة شرسة ضدها!

LBCI
فنّ
15:24

غادرته عندما كانت طفلة... هذه النجمة العالمية تحتفل بعيد ميلادها في بلدها الأم كوسوفو (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-11-26

الشرطة الأميركية تحقق في جريمة كراهية عقب إطلاق نار على طلاب فلسطينيين

LBCI
آخر الأخبار
00:14

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
أخبار دولية
07:04

القيادة المركزية الأميركية: صاروخان أطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن خلال إنقاذ الناقلة "سنترال بارك"

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-23

هكذا بدا مشهد الجنوب اليوم بعدما نعى حزب الله خمسة من مقاتليه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

حزب الله يعوّض على أصحاب المنازل المتضررة في الجنوب... ومجلس الجنوب بدأ عملية المسح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

في الرياضة... ايطاليا تعود الى الواجهة في التنس بعد 40 سنة من الانكفاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

أيام معدودة تفصلنا عن قمة الاقطاب للمناخ في الإمارات التي تجمع العالم.. فما هي اهميتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

هل تفوز السعودية على إيطاليا وكوريا الجنوبية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

التصويت الثلاثاء على إختيار المدينة التي ستستضيف إكسبو 2030

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

علما الشعب وعيناتا تخبران قصص سيدات حافظن على بيوتهن في الحرب والسلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

جان ايف لو دريان في بيروت للمرة الثالثة ... فماذا يحمل معه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أين أفرجت حماس عن الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هدنة الجبهة تعطي جنود الميدان استراحة محارب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:09

بعد الانفصال... عيد الميلاد يجمع كارين رزق الله وفادي شربل

LBCI
حال الطقس
05:05

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

LBCI
فنّ
04:55

فاجعة تهز الوسط الفني المصري.. وفاة طارق عبد العزيز في موقع التصوير

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:36

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!

LBCI
رياضة
13:43

انتهاء سحب القرعة لتصفيات الالعاب الاولمبية لكرة السلة حيث حلّ منتخب لبنان في مجموعة تضمه مع اسبانيا وانغولا والتي ستجرى من 2 الى 7 تموز 2024

LBCI
خبر عاجل
17:46

"الجزيرة": السلطات الاسرائيلية تفرج عن الأسيرة الطفلة نفوذ حماد والأسير دجانة عطون

LBCI
خبر عاجل
11:14

الخارجية القطرية: نعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة

LBCI
فنّ
05:52

داليدا خليل ورانيا عيسى بالمايوه على اليخت في دبي... "حان وقت الإجازة" (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More