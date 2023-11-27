خلال عطلة نهاية الأسبوع... هذه الأفلام تصدرت شباك التذاكر في أميركا

حافظ فيلم "ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس" ("The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes") على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب وكالة فرانس برس.

وحقق العمل، وهو الخامس من سلسلة أفلام "هانغر غايمز"، 42 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الشكر، بحسب التقديرات التي نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.

وتأتي إيرادات مُتصدّر الترتيب أعلى بعشرة ملايين دولار مما حققه فيلم "نابليون" للمخرج ريدلي سكوت الذي بدأ عرضه الأربعاء. واحتل هذا العمل الممتد على ساعتين و39 دقيقة ويجمع بين معارك بونابرت وحياته العاطفية، المرتبة الثانية.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب "ويش" أو Wish لتحريكي الجديد من إنتاج "ديزني". وحقق هذا الفيلم الذي يحتفي بمرور مئة عام على إنشاء هذه الاستوديوهات وتطوّرها، 31,7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي امتدّت على خمسة أيام.

وحلّ رابعاً في الترتيب "ترولز باند توغيذر" مع عائدات بـ25,3 مليون دولار. ويتناول هذا العمل التحريكي قصة "برانش" وفرقة "بويز باند" التي شكلها مع إخوته، وتتخلل الأحداث عملية خطف لأحد أعضاء الفرقة وسعي "برانش" وحبيبته "بوبي" للبحث عنه.

وجاء في المرتبة الخامسة فيلم الرعب "ثانكسغيفينغ" أو Thanksgiving من إنتاج "ترايستار بكتشرز" مع إيرادات بلغت 11 ملايين دولار. وتدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة في شمال شرق الولايات المتحدة، ينتاب سكانها الرعب بسبب قاتل ينشط خلال عيد الشكر الشهير في أميركا الشمالية.