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غادرته عندما كانت طفلة... هذه النجمة العالمية تحتفل بعيد ميلادها في بلدها الأم كوسوفو (فيديو)
فنّ
2023-11-27 | 15:24
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غادرته عندما كانت طفلة... هذه النجمة العالمية تحتفل بعيد ميلادها في بلدها الأم كوسوفو (فيديو)
وصلت نجمة البوب البريطانية ريتا أورا، 33 سنة، المولودة في بريشتينا، الأحد إلى كوسوفو للاحتفال بعيد ميلادها، في خطوة تحمل احتراماً لبلدها الأم الذي غادرته عندما كانت طفلة.
وأظهر مقطع فيديو نشره رئيس بلدية بريشتينا بيرباريم راما، المغنية وهي تضع يدها على قلبها وتبتسم مباشرة بعد نزولها من الطائرة ووصولها إلى الأراضي الكوسوفية.
وكان أفراد عائلة أورا، وهم من الإثنية الألبانية، غادروا كوسوفو عام 1991 هرباً من القمع الذي فرضه الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش بعد أن جرّد الإقليم السابق من حكمه الذاتي، بحسب فرانس برس.
وبعد وصولها إلى بريشتينا، اجتمعت أورا برئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، وقالت إن "الرحلة وهذا اللقاء جعلاني متحمسة جداً للمستقبل".
وأعربت أورا عن فرحها في مقطع فيديو نشره كورتي عبر منصة "X" (تويتر سابقا) قائلةً: "هذه طريقة مذهلة لقضاء عيد ميلادي. أبلغ الثالثة والثلاثين وأعتقد أنني أنجزت أعمالاً ملهمة كثيرة حتى اليوم".
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