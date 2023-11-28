"أنا مش بنام حرفياً"... إغلاق حساب صفاء سلطان بعد تهديدها!

"أنا مش بنام حرفياً"... إغلاق حساب صفاء سلطان بعد تهديدها!

حرصت الممثلة صفاء سلطان طيلة الأسابيع الماضية على دعم الشعب الفلسطيني وأهالي غزة عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام، ووجّهت اللوم للمشاهير الّذين يلتزمون الصمت.

وكانت صفاء سلطان قد كشفت قبل أيام أنّها تتعرّض للتهديد بإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنّها أكّدت انها ستواصل دعمها للقضية الفلسطينيّة وصرّحت "أنا مش بنام حرفياً".

وتفاجأ روّاد الانترنت باختفاء حساب صفاء سلطان على تطبيق انستغرام في الساعات الماضية، ليتبيّن أن التهديدات قد نُفّذت وتم إلغاء حسابها.